Стала известна дата первых вступительных экзаменов

2017-04-11 17:54 | www.oxu.az | 2

Стала известна дата проведения первых вступительных экзаменов в вузы по I- IV группам специальностей в Азербайджане.

Как сообщили Oxu.Az в Государственном экзаменационном центре, первый экзамен по II и III группам специальностей пройдет 30 апреля, а по I и IV – 7 мая.

В экзаменах могут принять участие абитуриенты, подтвердившие свои электронные заявления и отметившие в нем желание принять участие на весеннем экзамене. За 5 дней до начала экзамена абитуриенты смогут распечатать с сайта ГЭЦ пропускные листы. На них указаны место и время экзамена, а также другая необходимая информация.

Э.А.

