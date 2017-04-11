МВД о закрытии хостела в центре Баку – ОБНОВЛЕНО

2017-04-11 17:56 | www.oxu.az | 2

Азербайджанский народ гостеприимный, у нас много гостевых домов и хостелов. Говорить, что хостелы противоречат менталитету нашего народа, неправильно.

Об этом Oxu.Az заявил глава пресс-службы министерства внутренних дел Азербайджана Эхсан Захидов.

Он отметил, что в хостеле в центре в Баку не проводилось никаких рейдов.

«В одном из жилых зданий в центре Баку действовал хостел. Живущие в этом месте люди неоднократно жаловались в полицию. Сотрудники МВД провели расследование. Но жалобы граждан дали основание для оперативной реакции полиции. Я говорил только об этом происшествии, а не о хостелах в целом.

Мы провели предварительное следствие и отправили дело в суд. Еще раз отмечу, этот вопрос будет решаться в суде».

Отметим, что вышеуказанный хостел был закрыт.

15:02

Хостелы не соответствуют менталитету нашего народа.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил haqqin.az глава пресс-службы МВД Азербайджана Эхсан Захидов.

По словам Э.Захидова, хостелы надо открывать в нежилых помещениях.

Отметим, что в центре Баку проведен рейд в связи с деятельностью хостела.

Э. Захидов заявил, что предприниматель не нарушал законов. Однако жалоба соседей послужила для оперативной реакции полиции:

«Мы провели предварительное расследование и передали дело в суд. Теперь этот вопрос будет решать суд».

Э.А.

