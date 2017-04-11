В Минске задержали группу должностных лиц по подозрению во взятках

2017-04-11 20:42 | www.trend.az | 4

Комитетом госбезопасности (КГБ) Беларуси задержан начальник главного управления потребительского рынка Мингорисполкома, передает Белта со ссылкой на сайт ведомства.

"КГБ Республики Беларусь в рамках противодействия коррупционным проявлениям выявлена и пресечена масштабная противоправная деятельность группы должностных лиц во главе с начальником главного управления потребительского рынка Минского городского исполнительного комитета Сергеем Барисевичем. Задержано и помещено под стражу десять человек", - говорится в сообщении.

Задержанные подозреваются в том числе в получении взяток в крупном и особо крупном размере от представителей частных субъектов хозяйствования за благоприятное решение вопросов о заключении договоров (закупки по завышенным ценам и др.) с подчиненными предприятиями и организациями.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по статьям 430 "Получение взятки" и 432 "Посредничество во взяточничестве" УК Беларуси. Максимальная санкция по этим статьям предусматривает лишение свободы на срок от пятнадцати лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

"КГБ продолжает проведение необходимых следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выявление и документирование иных эпизодов противоправной деятельности задержанных", - отметили в Комитете госбезопасности.