Британия, США и Франция представили новый проект резолюции ООН по Сирии

2017-04-11 20:48 | www.trend.az | 3

Великобритания, США и Франция распространили новый проект резолюции ООН по химической атаке в Сирии, сообщил британский постпред при ООН Мэттью Райкрофт, передает РИА Новости.

"Совместно с США и Францией Великобритания распространила пересмотренный проект резолюции по Сирии, осуждающий химическую атаку и требующий полного содействия расследованию", - написал Райкрофт в своем Twitter-аккаунте.

Сирийская оппозиция четвертого апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей.

По информации минобороны России, сирийские ВВС нанесли удар в Хан-Шейхуне по арсеналу террористов с химоружием, которое доставлялось в Ирак.

Вашингтон и его союзники по коалиции обвинили армию Сирии в применении химического оружия в провинции Идлиб. США, не продемонстрировав никаких доказательств этого и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем доказать вину властей Сирии, в ночь на 7 апреля нанесли удар крылатыми ракетами по сирийской военной базе.