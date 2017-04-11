Главы МИД Грузии и Армении обсудили Карабах

2017-04-11 18:00 | www.oxu.az | 2

Между Арменией и Грузией нет проблем, есть решаемые вопросы.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на news.az, об этом заявил глава МИД Армении Эдвард Налбандян на брифинге по итогам встречи со своим грузинским коллегой Михеилом Джанелидзе 11 апреля в Ереване.

Как подчеркнул министр, интенсивный диалог между МИД Армении и Грузии позволяет обсуждать широкий круг двусторонних вопросов, направленных на укрепление отношений.

В ходе встречи министры обсудили также процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

A.M.