Евгений Евтушенко похоронен в Переделкино

2017-04-11 18:05 | www.oxu.az | 2

Поэт Евгений Евтушенко, скончавшийся 1 апреля, похоронен в писательском поселке Переделкино рядом с могилой Бориса Пастернака. Такова была последняя воля Евтушенко.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, на последнюю прощальную церемонию пришли только родные и близкие поэта, доступ для публики был закрыт.

Ранее с поэтом простились сотни людей в Центральном Доме литераторов.

Евгений Евтушенко скончался на 85-м году жизни в больнице города Талса (штат Оклахома, США), где с 12 марта он проходил лечение в связи с онкологическим заболеванием.

Поэт родился в 1932 году в семье геолога и поэта-любителя Александра Гангнуса. Его первое стихотворение было опубликовано в газете «Советский спорт», а первая книга стихов «Разведчики грядущего» вышла в 1952 году, тогда же он стал самым молодым членом Союза писателей СССР. В 1963 году был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Он автор более 150 книг, которые переведены на многие языки мира.

Э.А.

