Трамп подписал протокол о принятии Черногории в НАТО

2017-04-11 20:52 | www.trend.az | 3

Президент США Дональд Трамп подписал протокол о присоединении Черногории к НАТО, ратифицированный в конце марта Сенатом Конгресса США, сообщила пресс-служба Белого дома, подтвердив таким образом достоверность сведений, изложенных ранее Национальной телерадиокомпанией Черногории, передает ТАСС.

Как утверждал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, Организация Североатлантического договора играет "центральную роль в обеспечении мира и безопасности на европейском континенте". Альянс объединяет страны не только с "общими интересами", но и с "общими ценностями", считает Спайсер. По его словам, Трамп на предстоящем 25 мая саммите НАТО в Брюсселе подтвердит "эти фундаментальные и непоколебимые трансатлантические ценности". Черногория на майском саммите подаст сигнал другим странам, стремящимся вступить в НАТО, что двери альянса остаются открытыми и что "страны на Западных Балканах вольны выбирать собственное будущее и собственных партнеров без вмешательства и запугивания" извне, заявил представитель Белого дома.

Со своей стороны Трамп в уведомлении руководству Сената отметил, что присоединение Черногории к НАТО не повлечет за собой увеличение доли США в общем бюджете альянса.

Верхняя палата Конгресса ратифицировала протокол о вступлении Черногории в НАТО 28 марта. "За" тогда было подано 97 голосов, "против" - лишь 2. Долгое время Сенат не ставил этот вопрос на голосование.

План действий по членству в НАТО Черногория получила на саммите альянса в декабре 2009 года. В мае 2016 года был подписан протокол о вступлении Черногории в НАТО, после чего республика обрела статус наблюдателя в альянсе. После ратификации этого протокола всеми государствами альянса и Черногорией эта страна станет 29-м членом НАТО. Протокол к настоящему времени ратифицировали 24 из 28 стран - членов организации.

Между тем Россия исходит из того, что расширение НАТО привело к росту напряженности в Европе. На этот факт обратил внимание министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая 18 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, расширение НАТО "привело к небывалому за последние 30 лет уровню напряженности в Европе" и, "если судить по некоторым выступлениям на Мюнхенской конференции, холодная война так и не окончилась".

На пресс-конференции в Гамбурге девятого декабря 2016 года он сообщил, что передал членам НАТО документы, касающиеся состоявшихся в свое время бесед Михаила Горбачева с Гельмутом Колем, Гансом-Дитрихом Геншером, а также Эдуарда Шеварднадзе с Джеймсом Бейкером. Все они "четко говорили, что никакого продвижения НАТО на Восток не будет", подчеркнул Лавров. По его словам, "это все забыто", вблизи границ РФ "развертываются новые подразделения и тяжелые вооружения", а США "впервые разворачивают свою тяжелую технику в Прибалтике, чего никогда не было".

После распада СССР и соцлагеря членами НАТО были 12 государств. В 1999 году к ним добавились Венгрия, Польша и Чехия, в 2004 году - Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония, в 2009 году - Албания и Хорватия. В настоящее время Организация Североатлантического договора объединяет 28 стран и политика открытых дверей сохраняется. В числе кандидатов на вступление в НАТО фигурирует Македония, в 2008 году в Бухаресте на саммите НАТО было принято решение о начале программы присоединения к блоку Грузии и Украины.