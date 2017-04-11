Азербайджан полностью обеспечит Грузию газом

2017-04-11 18:10 | www.oxu.az | 2

Грузия прекратит закупку газа у «Газпрома».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил министр энергетики Грузии Каха Каладзе.

По его словам, до конца года ни с одной российской компанией не будет подписан новый контракт на покупку-продажу газа.

Согласно представленным министерством цифрам, Грузия в первом квартале текущего года закупила у России 100 млн кубометров природного газа, из которых 70 млн кубометров пришлось на январь.

Начиная с апреля, Грузия будет полностью обеспечивать потребность своего населения и предприятий в природном газе за счет Азербайджана. В качестве поставщика выступят SOCAR и консорциум «Шахдениз». Таким образом, доля России в импорте природного газа снизится до 4 процентов.

По прогнозам министерства, в этом году Грузия намерена импортировать в общей сложности 2,457 млрд кубометров природного газа, из которых 2,347 млрд или 95,5% придутся на долю Азербайджана.

У.А.

