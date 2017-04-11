Более 80 тысяч американцев подписали петицию против действий США в Сирии

2017-04-11 21:47 | www.trend.az | 3

В США создали петицию, призывающую конгресс запретить американскому президенту Дональду Трампу вести военные действия на Ближнем Востоке, передает РИА Новости. Документ размещен на сайте общественной организации MoveOn.org.

В петиции удар по сирийскому аэродрому Шайрат называют незаконной и несанкционированной эскалацией конфликта, которая может иметь разрушительные последствия, такие, как гибель невинных сирийцев и американских военнослужащих.

Автор инициативы призывает решать проблемы в регионе дипломатическими методами, в том числе, с помощью санкций. По его мнению, "Соединенные Штаты не смогут проложить дорогу к миру бомбежками".

"Втягивать США в еще одну войну на Ближнем Востоке, возможно, с участием России и Ирана - не выход", - говорится в документе.

Петицию подписали более 82 тысяч человек за пять дней.