Президент Узбекистана выразил соболезнования главе Египта

2017-04-11 22:14 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев направил президенту Египта Абдулфаттоху Ас-Сиси послание в связи с террористическими актами в городах Танта и Александрия, приведшими к гибели и ранениям многих безвинных людей, сообщила пресс-служба узбекского МИД.

Глава Узбекистана выразил искренние соболезнования и сочувствие президенту Египта, египетскому народу, близким жертв и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Как сообщалось, в Египте произошел двойной теракт. Сначала смертник подорвал себя в церкви города Танта, а через несколько часов еще один взрыв прогремел возле христианского храма в Александрии. Жертвами первого нападения стали 30 человек, второго – 15.

(Автор: Демир Азизов)