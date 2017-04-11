Министерство прокомментировало рейд против хостелов в Баку
2017-04-11 18:18 | www.oxu.az | 2
Министерство культуры и туризма Азербайджана осведомлено о происшествии с хостелом в Баку.
Как передает Oxu.Az, об этом Report заявил заведующий отделом информации и связей с общественностью министерства Вугар Шихмамедов, комментируя рейд против оказывающего в Баку услуги хостела объекта.
По его словам, министерство уже ведет переговоры с соответствующими структурами по этому поводу.
«Мы заявляем, что заинтересованы в развитии в стране не только отелей высокой категории, но и отелей низкой категории и хостелов, их увеличении и оказании туристам услуг на современном уровне. Это важное направление для нас», - добавил завотделом.
Представитель министерства также отметил, что данный случай является предметом судебного рассмотрения:
«Можно обратиться в соответствующий орган судебной инстанции».
Отметим, что проведенный в Баку рейд против оказывающего услуги хостела объекта стал предметом критики в социальных сетях.