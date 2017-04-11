Рядом с автобусом футбольного клуба "Боруссия" произошел взрыв

2017-04-11 22:43 | www.trend.az | 2

Взрыв малой мощности произошел перед автобусом с футболистами "Боруссии" в немецком Дортмунде, пострадал один человек, передает ТАСС со ссылкой на газету Bild.

Инцидент произошел перед непосредственным отъездом игроков из отеля к стадиону "Сигнал Идуна Парк", должен был начаться первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между "Боруссией" и "Монако". От детонации вылетели передние окна автобуса. По данным телеканала N-TV, перед автобусом сработали три взрывных устройства малой мощности.

Немецкая полиция подтвердила факт взрыва. "По состоянию на данный момент известно, что вылетели - полностью или частично - стекла автобуса и пострадал один человек. Что конкретно взорвалось, пока нельзя сказать", - сообщил представитель правоохранительных органов Дортмунда.

По данным Bild, пострадал защитник Марк Бартра, он доставлен в больницу.

Пресс-служба "Боруссии" объявила, что из-за инцидента встреча перенесена на 12 апреля.