Обнародованы результаты первого этапа экзаменов в магистратуру

2017-04-11 19:17 | www.oxu.az | 4

Государственный экзаменационный центр объявил результаты первого этапа вступительных экзаменов в магистратуры вузов и НАНА.

Как сообщили Oxu.Az в ГЭЦ, бакалавры могут ознакомиться с результатами экзаменов и картой ответов посредством сайта структуры.

Из прошедшего регистрацию 13081 бакалавра 109 не явились на экзамен. Наилучшим результатом было 99 баллов из возможных 100.

Отмечается, что второй этап вступительных экзаменов состоится 4 июня.

С.Б.

