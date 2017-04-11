Объявлен конкурс на должность гендиректора ОТВ

2017-04-11 19:38 | www.oxu.az | 5

В связи с тем, что срок полномочий гендиректора Общественного телевидения и радио уже истек, Национальный совет по телевидению и радио объявил конкурс на эту должность.

Как сообщили Oxu.Az в НСТР, кандидаты должны быть гражданами Азербайджана и иметь высшее образование.

Лица, ранее судимые за тяжкие преступления, а также за преступления против общественной нравственности, не отбывшие до конца срок заключения или признанные судом недееспособными, не смогут принять участие в конкурсе.

Кандидаты, желающие принять участие в конкурсе, должны представить соответствующие документы с 12 по 22 апреля 2017 года в Национальный совет по телевидению и радио.

C.Б.

