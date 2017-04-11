В Баку бывший сотрудник полиции совершил суицид

2017-04-11 20:00 | www.oxu.az | 3

В Баку совершено самоубийство.

Как передает Oxu.Az, в Бинагадинском РУП сообщили АПА, что происшествие было зарегистрировано сегодня в поселке Сулутепе.

Житель поселка 45-летний Мушвиг Джаннат оглу Алиев повесился в собственном доме. Причины суицида пока неизвестны.

Сообщается, что М.Алиев был уже на пенсии. Ранее он работал в Лачинском РОП.

По факту в прокуратуре Бинагадинского района возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

С.Б.

