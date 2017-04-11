МИД и Минкультуры занялись «Новой волной»

2017-04-11 20:21 | www.oxu.az | 2

Министерства иностранных дел и культуры и туризма Азербайджана изучают вопрос участия в международном конкурсе «Новая волна» представительницы из «Арцаха».

Как передает Oxu.Az, об этом haqqin.az заявили в ведомствах.

Отметим, что представители карабахских сепаратистов не прекращают попыток принять участие в разного рода спортивных и культурных мероприятиях. Вот и на этот раз в армянских СМИ появилась информация о том, что «арцахская» певица Эрна вышла в финал авторитетного международного конкурса «Новая волна». Об этом сообщила на своей странице в Facebook основательница и директор группы «Голоса «Арцаха» (Voices of «Artsakh») Лира Кочарян.

«Думаю, эта новость обрадует всех наших друзей и поклонников - в финале конкурса «Новая Волна» 2017 Эрна!» - написала Кочарян. В материалах не указывается, что Эрна представит на конкурсе Армению, она преподносится больше как представитель «Арцаха».

Глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что вопрос будет изучен ведомством и будут предприняты все необходимые меры.

В свою очередь глава пресс-службы Министерства культуры и туризма Азербайджана Вугар Шихмамедов также отметил, что вопрос изучается. «Соответствующие структуры оповещены об этой информации, вопрос изучается. Точная информация будет доведена до общественности», - сказал В.Шихмамедов

Добавим, что комментарий в оргкомитете «Новой волны» нам получить не удалось.

С.Б.

