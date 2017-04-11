ОБСЕ отчиталась о карабахском конфликте

2017-04-11 20:37 | www.oxu.az | 3

Несмотря на активную эскалацию конфронтации вокруг Нагорного Карабаха и ограниченный прогресс в целом, ОБСЕ продолжает стремиться к мирному и долговременному урегулированию этого конфликта.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в ежегодном отчете организации за 2016 год.

Конфликты в регионе ОБСЕ продолжали доминировать в повестке дня организации в 2016 году, говорится в докладе. Возобновление эскалации насилия в нагорно-карабахском конфликте весной 2016 года потребовало активизации антикризисного управления, говорится в отчете. Германское председательство приложило значительные усилия в урегулирование этих и других конфликтов с целью укрепления форматов ОБСЕ для разрешения конфликтов и улучшения условий жизни людей, пострадавших от этих конфликтов, говорится в отчете.

Что касается нагорно-карабахского конфликта, председательство быстро отреагировало после эскалации боевых действий на линии соприкосновения в апреле 2016 года, проведя специальное заседание Постоянного совета и оказывая содействие реализации договоренностей, достигнутых на саммитах в Вене и Санкт-Петербурге в отношении расширения канцелярии личного представителя действующего председателя посла Анджея Каспшика и создания механизма расследования, говорится в документе. Председательство призвало к возобновлению процесса политических переговоров для урегулирования конфликта, говорится в документе.

Также отмечается, что в прошлом году ОБСЕ провела 22 мониторинга в зоне конфликта, из которых 5 были проведены на азербайджано-армянской границе, 17 на линии соприкосновения войск.

С.Б.

