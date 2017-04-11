Пассажира United Airlines силой сняли с рейса – ВИДЕО

2017-04-11 21:21 | www.oxu.az | 4

Пассажира американской авиакомпании United Airlines силой выволокли из самолета, поскольку ее сотрудникам не хватило мест. Другие пассажиры опубликовали видео из лайнера.

Как передает Oxu.Az, рейс из Чикаго в Луисвилл был запланирован на вечер 10 апреля.

Всем пассажирам хватило мест, но United Airlines решила посадить еще четверых своих сотрудников. Сначала они предложили пассажирам отказаться от полета за вознаграждение в 400 долларов, но никто не согласился. Тогда его увеличили до 800 долларов, но пассажиры вновь отказались. После этого пассажиров, которые полетят следующим рейсом, выбрали случайным образом. Один из них (врач, которому нужно было лететь к пациентам) отказался, и его выволокли из самолета силой. Рейс в итоге задержался на два часа.

Глава United Оскар Муньос принес официальные извинения, однако аналитики отмечают, что его заявление - не более чем набор дежурных фраз. Администрация аэропорта О'Хара объявила, что проводит проверку случившегося, а запечатленный на видео охранник отстранен от работы на время расследования.

С.Б.

