Семь красавиц – союз одухотворенности и изящества (ФОТО)

2017-04-11 23:20 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Музейном центре в Баку при организации министерства культуры и туризма Азербайджана и Центра искусства "Хатаи" состоялось открытие персональной выставки работ молодого художника Джалала Агаева под названием "Yeddi gözəl" ("Семь красавиц"), сообщает Trend Life. Экспозиция посвящена "Году исламской солидарности".

Мероприятие посетили известные деятели культуры и искусства, представители творческой молодежи, многочисленные поклонники творчества художника.



Выступая на открытии мероприятия заместитель министра культуры и туризма Азербайджана Адалят Велиев, секретарь Союза художников Азербайджана, народный художник Агали Ибрагимов, народный художник Джамиль Муфидзаде, заслуженный деятель искусств, искусствовед Зиядхан Алиев поздравили Джалала Агаева и пожелали автору выставки новых творческих свершений.

Было отмечено, что Джалал Агаев является одним из самых талантливых молодых азербайджанских художников. Мастер кисти не ограничивается каким-то одним жанром или темой. Помимо того, что Джалал Агаев прекрасный живописец, он и талантливый график.

Джалал Агаев в свою очередь выразил признательность всем участникам мероприятия, и пригласил ознакомиться с экспозицией.

На выставке представлено около 50 живописных и 10 графических работ молодого художника, которые ранее нигде не экспонировались и были созданы Джалалом Агаевым именно для данного вернисажа.

Полотна мастера буквально приковывают внимание поэтической одухотворенностью, изяществом линий и силуэтов, цветовой гармонией. Картины отражают тонкое мировосприятие художника, способного чувствовать красоту окружающего его мира.

Отметим, что Джалал Агаев родился 13 сентября 1983 года в Баку. Окончил факультет "Декоративно-прикладное и изобразительное искусство" Азербайджанского государственного художественного училища имени Азима Азимзаде (1998-2002 годы) и факультет "Изобразительное искусство" Азербайджанской государственной академии художеств (2006-2010 годы) . В 2010-2015 годах Джалал Агаев был руководителем мастерской (специальность "Графика") Государственной академии художеств, а с 2015 года и по сегодняшний день – педагог, руководитель курса "Живописное искусство и графика".

С 2009 года Джалал Агаев – член Союза художников Азербайджана. С 2010 года участник ряда выставок, проводимых как в Азербайджане, так и за рубежом. Его произведения были представлены в Турции, Украине, России.

Выставка "Yeddi Gözəl" будет работать до 13 апреля 2017 года.

(Автор: Джани Бабаева)