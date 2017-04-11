ОБСЕ в годовом отчете изложила детали деятельности по урегулированию карабахского конфликта

2017-04-11 23:36 | www.apa.az | 3

«Несмотря на напряженность на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и ограниченный сдвиг в переговорном процессе за прошлый год, ОБСЕ продолжает прилагать усилия по мирному урегулированию конфликтов».

Как сообщает АПА, об этом говорится в отчете ОБСЕ за 2016 год.

Сообщается, что в прошлом году конфликты оставались главной темой в повестке ОБСЕ и участившиеся случаи насилия в зоне нагорно-карабахского конфликта сделали неизбежным управление кризисами.

Согласно отчету, председательствующая в ОБСЕ Германия приложила заметные усилия по укреплению переговорных форматов и улучшению условий жизни людей, пострадавших от конфликтов: «Германия незамедлительно отреагировала на эскалацию напряженности в зоне карабахского конфликта, инициировала проведение заседания Постоянного совета, призвала реализовать венскую и петербургскую соглашения, расширить офис личного представителя действующего председателя ОБСЕ и создать механизм расследования инцидентов. Германия призвала возобновить переговорный процесс по мирному урегулированию конфликта».

В отчете также отмечена деятельность личного представителя действующего председателя ОБСЕ в период апрельских событий. Подчеркивается, что он после апрельских боев по настоянию сторон посетил с 8-дневным визитом регион с целью обеспечения возвращения тел погибших военнослужащих: «Мониторинговые процедуры были направлены на обеспечение безопасности поисковых групп, сотрудников МККК. За это время офис проинформировал о процессе руководство ОБСЕ, сопредседателей МГ ОБСЕ и Минскую группу. В 2016 году личный представитель и его команда периодически встречались с политиками и военными высокого ранга конфликтующих сторон, периодически представляла отчеты руководству и Минской группе. Личный представитель действующего председателя ОБСЕ сопровождал председателя ОБСЕ во время его июньского визита на Южный Кавказ, а также сопредседателей в апреле и октябре». (Обновляется)