Российский МИД ответил на ультиматум госсекретаря США

2017-04-11 21:53 | www.oxu.az | 3

Москва не воспринимает как ультиматум заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона по Сирии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как передает Oxu.Az, ее слова приводит во вторник, 11 апреля, РИА Новости.

«Я рассматриваю [слова Тиллерсона] как политическое заявление, как такую игру мускулами перед началом переговоров. Это вполне в русле подходов Вашингтона», — сказала дипломат.

Ранее во вторник госсекретарь заявил, что Россия должна сделать выбор между «США и здравомыслящими странами с одной стороны и Ираном, группировкой "Хезболла" и режимом [президента Сирии] Башара Асада с другой».

С.Б.

