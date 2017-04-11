Азербайджан разгромил Венгрию и вышел на Евро-2018

2017-04-11 22:08 | www.oxu.az | 2

В Баку завершились матчи основного отборочного раунда чемпионата Европы-2018 по футзалу в группе «В». В 3-м туре сборная Азербайджана встречалась с Венгрией. В этой игре решалась судьба 1-го места, обладатель которого напрямую выходит в финальную стадию чемпионата Европы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Haqqin.Az, Азербайджан одержал уверенную победу – 6:1.

Венгры первыми открыли счет в самом начале встречи. Еще в первом тайме наша сборная забила два гола и вышла вперед – отличились Болинья и Эдуардо. Во втором тайме подопечные Биро Жаде устроили сопернику форменный разгром, забив еще четыре гола. Мячи в ворота венгров отправляли Финео (дважды), Хатаи Багиров и Иса Атаев.

В другом матче нашей группы Албания сыграла вничью 6:6 с Боснией и Герцеговиной.

Выиграв все три матча, сборная Азербайджана с 9 очками уверенно заняла 1-е место в группе и в пятый раз подряд пробилась в финальную стадию чемпионата Европы. Самое удачное выступление было на Евро-2010, когда Азербайджан занял 4-е место.

Всего в основном отборочном раунде 28 команд были поделены на семь групп. Победители групп напрямую попадают в финальную стадию. Команды, занявшие в своих группах 2-е место, а также лучшая сборная среди занявших 3-е место сыграют в стыковых матчах, где будут разыграны еще четыре путевки.

Всего в финальной стадии Евро-2018 выступят 12 команд, одна из которых - хозяин предстоящего чемпионата сборная Словении.

С.Б.

