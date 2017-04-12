Сборная Азербайджана по футзалу прошла в финальный этап ЧЕ-2018

2017-04-12 00:16 | www.apa.az | 3

В Баку состоялись заключительные матчи группы В отборочного турнира чемпионату Европы-2018 по футзалу.

Как передает АПА, сборная Азербайджана с разгромным счетом (6:1) победив команду Венгрии, прошла в финальный этап турнира.

Венгрия – Азербайджан - 1:6 (1:2)

Голы: Дрот, 2 (1:0), Болинья, 12 (1:1), Эдуардо, 18 (1:2), Финео, 22 (1:3), 34 (1:5), Багиров, 25 (1:4), Атаев, 36 (1:6)

Баку, Дворец спорта

Албания – Босния и Герцеговина - 6:6 (3:4)

Сборная Азербайджана до этого обыграл боснийцев (5:4) и албанцев (5:0).