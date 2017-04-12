США пригрозили России изоляцией в случае отказа от сделки по Сирии

2017-04-12 00:52 | www.apa.az | 5

Если РФ и США не смогут достичь выгодной сделки по Сирии, которая будет соответствовать национальным интересам, Россия может оказаться изолированной. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил выступая в рамках пресс-брифинга для журналистов представитель Белого дома Шон Спайсер.

"Но если мы не сможем заключить сделку, которая будет соответствовать нашим национальным интересам, тогда мы не будем. В данном конкретном случае, никаких вопросов, что Россия будет изолирована", — сказал он.