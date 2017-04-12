«Ювентус» разгромил «Барселону» в Лиге чемпионов

2017-04-12 01:27 | www.apa.az | 3

"Ювентус" на своем поле в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов разгромил "Барселону". Дубль оформил нападающий Пауло Дибала, а еще один мяч на свой счет записал защитник Джорджио Кьеллини. Ответная встреча пройдет в Испании 19 апреля.

Напомним, что в 1/8 финала турнира "Барса" в первом матче в гостях проиграла "ПСЖ" (0:4), но в ответной встрече смогла победиnm со счетом 6:1.

Напомним, что второй матч дня «Боруссия» Д – «Монако» был перенесен на 12 апреля из-за взрыва на пути следования автобуса немецкого клуба.

Лига чемпионов

1/4 финала

Первый матч

"Ювентус" (Италия) – "Барселона" (Испания) – 3:0 (2:0)

Голы: Дибала, 7 (1:0). Дибала, 22 (2:0). Кьеллини, 55 (3:0).

11 апреля. Турин. Стадион "Ювентус".