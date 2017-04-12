В Дагестане силовики уничтожили трех боевиков

2017-04-12 01:34 | www.apa.az | 2

Трое бандитов, оказавшие вооруженное сопротивление правоохранителям, нейтрализованы в Дагестане. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).

По данным ведомства, во вторник в 21.25 в Кумторкалинском районе Дагестана на трассе недалеко от населенного пункта Тюбе сотрудники спецподразделений ФСБ и МВД предприняли попытку остановить для досмотра автомобиль Chevrolet.

"Однако находившиеся в машине лица открыли огонь из автоматического оружия по представителям сил правопорядка и попытались скрыться. В результате возникшей перестрелки автомобиль загорелся, а трое находившихся в машине лиц получили ранения, несовместимые с жизнью", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет. Как добавили в НАК, сейчас на месте боестолкновения работают специалисты органов безопасности и внутренних дел, осуществляются необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.