В Баку в дни Исламиады проезд на метро для волонтеров будет бесплатным

2017-04-12 00:37 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В рамках IV Исламских игр солидарности Бакинский метрополитен введет еще одно новшество. Об этом Trend во вторник сообщил руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Насими Пашаев.



По его словам, накануне игр, а также в дни открытия и закрытия Исламских игр солидарности, волонтеры и аккредитованные представители Игр со специальным пропуском смогут бесплатно пользоваться метро.

"В дни открытия и закрытия Исламских игр солидарности станции метро "Кероглу" будет бесплатна для участников церемонии", - сказал руководитель пресс-службы метро.