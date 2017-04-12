Ле Пен в случае избрания президентом хочет вывести Францию из Шенгена

2017-04-12 01:31 | www.trend.az | 2

Кандидат в президенты Франции, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила, что в случае избрания президентом намерена немедленно приостановить участие Франции в Шенгенском соглашении, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Также Ле Пен заявила, что также намерена восстановить контроль на границах Франции, депортировать иностранцев из списка исламистских радикалов, и провести ряд экономических реформ.

"Каждая секунда моего президентства пойдет на пользу Франции и французам", - приводит агентство слова Ле Пен. Он заявила, что хочет провести реформы в первые два месяца в случае избрания.

Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.