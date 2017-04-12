Взрывы в Дортмунде были направлены на футбольную команду "Боруссия" - ОБНОВЛЕНО

2017-04-12 01:45 | www.apa.az | 2

Взрывы в Дортмунде являются атакой, направленной на футбольную команду "Боруссия". Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Рейтер ссылаясь на немецкую полицию.

Ранее полиция Дортмунда заявила, что, по предварительным данным, "при атаке были использованы серьезные взрывчатые вещества". В пресс-релизе полиции сообщили, что "взрывчатка могла быть спрятана в ограждении возле автомобильной стоянки".

"Боруссия" во вторник в Дортмунде должна была сыграть с "Монако" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Чуть менее чем за час до игры СМИ сообщили о взрыве около автобуса хозяев, направлявшегося на стадион. Позже полиция города подтвердила эту информацию и сообщила, что рядом с автобусом произошли три взрыва. Футболист "Боруссии" Марк Бартра был доставлен в больницу с порезами руки от осколков стекла.

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В Дортмунде рядом с автобусом местной «Боруссии» произошел взрыв. Как передает Vesti.Az со ссылкой на Газета.ру, в момент происшествия футбольная команда следовала на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Монако».

Пострадал полузащитник Марк Бартра, сообщает Bild.

Информацию об инциденте подтвердил официальный твиттер клуба.

«Бомба взорвалась у нашего автобуса. Игроки находятся в безопасности. Никакой опасности на стадионе нет. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. В данный момент на стадионе находится служба безопасности. Подробности будут позже», — сообщает пресс-служба «Боруссии».

Первый матч 1/4 финала футбольной Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и «Монако» перенесен на среду.