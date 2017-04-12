Автор найденного в Дортмунде письма взял на себя ответственность за атаку

2017-04-12 02:09 | www.apa.az | 3

Автор письма, найденного на месте взрыва в Дортмунде, заявляет об ответственности за совершенную атаку. Как передает РИА Новости, об этом сообщает агентство Ассошиэтед Пресс со ссылкой на прокурора.

Ранее агентство Рейтер сообщило со ссылкой на немецкую прокуратуру, что на месте взрыва было найдено письмо, следователи проводят его проверку.

"Боруссия" во вторник в Дортмунде должна была сыграть с "Монако" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Чуть менее чем за час до игры СМИ сообщили о взрыве около автобуса хозяев, направлявшегося на стадион. Позже полиция города подтвердила эту информацию и сообщила, что рядом с автобусом произошли три взрыва. Футболист "Боруссии" Марк Бартра был доставлен в больницу с порезами руки от осколков стекла.

Ранее полиция Дортмунда заявила, что, по предварительным данным, "при атаке были использованы серьезные взрывчатые вещества". В пресс-релизе полиции сообщили, что "взрывчатка могла быть спрятана в ограждении возле автомобильной стоянки". Также полиция заявила, что взрывы в Дортмунде являются атакой, направленной на футбольную команду "Боруссия".