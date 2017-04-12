В Дортмунде рядом с местом взрыва найдено письмо, следователи его изучают

2017-04-12 02:26 | www.trend.az | 3

Рядом с местом взрыва в Дортмунде было найдено письмо, оно изучается следователями, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

Автор письма, найденного на месте взрыва в Дортмунде, заявляет об ответственности за совершенную атаку,

Взрыв малой мощности произошел перед автобусом с футболистами "Боруссии" в немецком Дортмунде, пострадал один человек.

Инцидент произошел перед непосредственным отъездом игроков из отеля к стадиону "Сигнал Идуна Парк", должен был начаться первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов между "Боруссией" и "Монако". От детонации вылетели передние окна автобуса.