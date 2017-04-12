Трамп заявил, что США "не пойдут" в Сирию

2017-04-12 03:32 | www.trend.az | 3

Вашингтон не намерен значительно расширять свое участие в сирийском конфликте, передает ТАСС. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью телекомпании Fox Business.

"Мы не пойдем в Сирию", - сказал он. При этом американский лидер не уточнил, какие именно действия США не намерены предпринимать в Сирии.

Комментируя нанесенный по его приказу удар по авиабазе в сирийской провинции Хомс, Трамп высказал мнение, что США должны были предпринять подобные действия еще при прежней администрации Барака Обамы. "То, что я сделал, надо было сделать еще при администрации Обамы", - указал президент, отметив, что в таком случае ситуация в Сирии "была бы гораздо лучше".

Трамп также утверждал, что в Сирии имело место применение химического оружия. По его словам, Сирия ранее "согласилась не использовать" такое оружие. "Но они нарушили это" обещание, утверждал американский лидер в интервью, которое будет показано полностью позднее.

Вооруженные силы США на прошлой неделе по приказу Трампа выпустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Вашингтон назвал эту операцию ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация в тот день разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва считает американские удары по военной базе в Хомсе агрессией против суверенного государства.