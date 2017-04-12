Пентагон: США могут ввести бесполетные зоны в Сирии

2017-04-12 04:10 | www.apa.az | 3

США и партнёры рассматривают возможность введения бесполетных зон и зон безопасности в Сирии. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на брифинге министр обороны США Джеймс Мэттис.

"Эти и другие вопросы, которые вы упомянули, всегда находятся на рассмотрении с партнерами", — сказал он, отвечая на вопрос о введении бесполетных зон и зон безопасности в Сирии.

Мэттис также подчеркнул, что совершенный удар по Сирии был "единовременным".