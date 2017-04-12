Путин упрекнул союзников США за поддержку ракетного удара по Сирии

2017-04-12 05:05 | www.trend.az | 4

Президент России Владимир Путин заявил, что союзники по НАТО кивают, как китайские болванчики, не анализируя ничего, что происходит, комментируя ракетный удар США по сирийской авиабазе, передает РИА Новости.

Президент РФ подчеркнул, что доказательств применения сирийскими войсками химоружия нет, а нарушения международного права есть.

"Как отреагировали союзники по НАТО? Все кивают, как китайские болванчики, не анализируя ничего, что происходит. Где доказательства применения сирийскими войсками химического оружия? Нет. А нарушения международного права есть. Это очевидный факт", — заявил Путин в интервью телеканалу "Мир 24", комментируя ракетный удар США по Сирии.