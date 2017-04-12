Администрация США: У ИГ в Сирии нет зарина

2017-04-12 05:40 | www.apa.az | 4

В администрации США считают, что у "Исламского государства" в Сирии нет нервно-паралитического газа зарина, и террористы непричастны к химтаке в Идлибе. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил во вторник официальный представитель американской администрации.

"Российская сторона также утверждает, что это был удар по складам террористов с боеприпасами. У нас нет таких оценок, что ИГ или другие террористы в этой области имеют зарин", — отметил высокопоставленный представитель администрации.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ решительно отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. По информации Минобороны России, сирийские ВВС нанесли удар в Хан-Шейхуне по арсеналу террористов с химоружием, которое доставлялось в Ирак.