Трамп назвал Асада «животным»

2017-04-12 08:40 | www.oxu.az | 3

Президент США Дональд Трамп назвал президента Сирии Башара Асада «животным», по его мнению, если бы Россия не поддержала нынешние сирийские власти, то проблем бы в стране не было.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сказал Трамп в интервью телеканалу Fox Business, отвечая на вопрос об Асаде.

«Если бы Россия не пошла и не поддержала это животное, проблемы бы не было».

При этом он назвал необходимым удар США по военной базе сирийских правительственных сил, осуществленный на прошлой неделе, и заявил, что это должна была сделать еще предыдущая администрация Барака Обамы.

A.M.