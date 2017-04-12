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Официальный курс маната к мировым валютам на 12 апреля

2017-04-12 09:30 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 12 апреля установлен на уровне 1,7029 и 1,8058 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду.

Курсы валют и драгметаллов

12.04.2017

1 доллар США

1 USD

1.7029

1 евро

1 EUR

1.8058

1 австралийский доллар

1 AUD

1.2762

1 аргентинский песо

1 ARS

0.1116

100 белорусских рублей

100 BYR

0.8979

1 бразильский реал

1 BRL

0.5426

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.4636

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1233

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1489

1 чешская крона

1 CZK

0.0677

1 чилийский песо

1 CLP

0.2601

1 китайский юань

1 CNY

0.2469

1 датская крона

1 DKK

0.2428

1 грузинский лари

1 GEL

0.7088

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2191

1 индийская рупия

1 INR

0.0263

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.1256

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0128

100 иранских риалов

100 IRR

0.0047

1 шведская крона

1 SEK

0.1881

1 швейцарский франк

1 CHF

1.6906

1 израильский шекель

1 ILS

0.4653

1 канадский доллар

1 CAD

1.2773

1 кувейтский динар

1 KWD

5.5787

1 казахский тенге

1 KZT

0.0055

1 киргизский сом

1 KGS

0.0249

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1129

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.3844

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0906

1 молдавская лея

1 MDL

0.0882

1 египетский фунт

1 EGP

0.0943

1 норвежская крона

1 NOK

0.198

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0467

1 польский злотый

1 PLN

0.4251

1 российский рубль

1 RUB

0.0299

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2148

1 саудовский риал

1 SAR

0.4541

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3068

1 турецкая лира

1 TRY

0.46

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0556

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1916

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4872

1 украинская гривна

1 UAH

0.0633

100 японских иен

100 JPY

1.5559

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.1831

Золото (1 унция)

1 XAU

2133.5634

Серебро (1 унция)

1 XAG

31.1801

Платина (1 унция)

1 XPT

1605.8347

Палладий (1 унция)

1 XPD

1346.9939

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