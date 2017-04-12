Страны Европы нуждаются в диверсификации энергопоставок с помощью азербайджанского газа - президент Хорватии

2017-04-12 09:41 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Европейские страны нуждаются в диверсификации поставок энергоносителей с помощью азербайджанского газа, сказала президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович в видеообращении к участникам IV международного форума Caspian Energy 2017, проходящего в среду в Баку.

По ее словам, ЕС провел большую работу для диверсификации поставок газа.

"Тем не менее, несмотря на определенные достижения, ЕС остается уязвимым в этом вопросе. Особенно это касается стран Балканского полуострова, Восточной Европы и Балтийского региона", - сказала Грабар-Китарович.

Она отметила, что расширение сотрудничества в энергетической сфере позволит Европе почувствовать себя более защищенной и конкурентоспособной.

"Для достижения этих целей Европа стала больше сотрудничать со странами Каспийского региона. "Южный газовый коридор" очень важен для ЕС, его энергетической безопасности и диверсификации поставок. По этой причине Азербайджан является важным партнером для Европы", - сказала Грабар-Китарович.

Президент добавила, что Хорватия намерена продолжать сотрудничество в энергетической области с Азербайджаном.

"Это имеет большое значение не только для нас, но и для наших соседей", - сказала она, пожелав в заключение успехов работе форума.

"Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства Трансанатолийского (TANAP) и Трансадриатического (ТАР) трубопроводов.

(Автор: Максим Цурков)