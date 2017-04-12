Китай построит аэродрома в Антарктиде к 2018 году

2017-04-12 08:53 | www.oxu.az | 3

Строительство китайского аэродрома на антарктическом ледяном щите в Антарктиде начнется к 2018 году.

Как передает Oxu.Az, об этом заявил заместитель директора китайского Института полярных исследований при государственном океанологическом управлении КНР Сунь Бо.

Во вторник завершилась 33-я арктическая экспедиция КНР, которая началась 2 ноября 2016 года. Ледокол «Сюэлун» («Снежный дракон») с 256 членами экспедиции за 161 день преодолел около 31 тысячи морских миль.

«В начале аэродром будет иметь только взлетно-посадочную полосу, поэтому строительство будет легким — нам будет нужно лишь выровнять выбранный участок и поддерживать его в таком состоянии», — заявил Сунь Бо газете China Daily. По его словам, аэродром будет расположен возле китайской арктической станции «Чжуншань».

A.M.