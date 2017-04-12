Роберт Секута: США заинтересованы в сильном, независимом Азербайджане

2017-04-12 08:58 | www.oxu.az | 3

Отношения между Азербайджаном и США становятся все лучше, и стороны работают вместе по многим направлениям.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал посол США в Баку Роберт Секута, по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений между двумя странами.

«США заинтересованы в том, чтобы Азербайджан был сильной, стабильной, независимой, процветающей и демократической страной. И мы сотрудничаем в трех одинаково важных областях для достижения этой цели: в сферах безопасности, экономики и энергетики, и в области демократии и прав человека. Все эти области взаимосвязаны, и, я думаю, равно важны для того, чтобы Азербайджан стал такой страной, какой хочет стать», - сказал Секута.

Посол отметил, что есть много направлений, по которым Азербайджан и США могут сотрудничать, но есть две области, сотрудничество в которых имеет большое стратегическое значение не только для двух стран, но и для более широкого региона – это энергетическая безопасность и борьба с терроризмом.

Урегулирование нагорно-карабахского конфликта

Для урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта крайне важны мирные переговоры, сказал Секута.

«У этого конфликта нет военного решения. Важно, чтобы стороны собрались вместе и работали над поиском мирного решения. Этот конфликт длится уже слишком долго», - сказал посол.

Он отметил, что США очень активно работают посредством Минской группы ОБСЕ, чтобы помочь сторонам вместе найти мирное решение этого конфликта.

«Мы должны помочь сторонам продвинуться вперед», - сказал Секута.

Говоря о новом сопредседателе Минской группы ОБСЕ от США Ричарде Хогланде, он отметил, что Хогланд имеет большой опыт работы в Государственном департаменте США, хорошо знает эту часть мира, и ранее работал с этой частью мира. Посол напомнил, что Хогланд уже начал сотрудничать со своими коллегами из Франции и России, чтобы ознакомиться с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха, пообщаться с людьми, помочь свести вместе стороны конфликта и помочь им найти возможность добиться мирного урегулирования.

Мультикультурализм в Азербайджане

Азербайджан является хорошим примером проживания вместе представителей разных религиозных конфессий, сказал Секута.

«Я думаю, что одно из того, что американцы должны знать об Азербайджане, - это традиция Азербайджана в области не только религиозной терпимости, но и религиозного принятия», - сказал посол.

По его словам, Азербайджан, будучи светским государством, большинство населения которого составляют мусульмане-шииты, может служить хорошим примером толерантности и мирного сосуществования разных людей.

A.M.