ВС Армении нарушили режим прекращения огня 116 раз за сутки

2017-04-12 09:44 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 116 раз, сообщает в среду министерство обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территориях Ноемберянского и Иджеванского районов Армении, в селах Айгепар, Мосесгех, Чинари Бердского и на безымянных высотах на территории Красносельского районов Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гызылгаджилы, Кемерли и на безымянных высотах Газахского района, селах Алибейли, Агдам, Мунджуглу, Агбулаг и Коханеби Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Сарыджалы, Мерзили, Шихлар, Баш Гарвенд, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Горадиз, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли и Ашагы Вейселли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территориях Геранбойского, Тертерского, Физулинского и Джебраильского районов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.