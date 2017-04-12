Bakan Soylu: Diyarbakır patlaması terör saldırısı

2017-04-12 11:10 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayında yaptığı açıklamada Diyarbakır'da dün gerçekleşen patlamanın terör saldırısı olduğunu açıkladı. Saldırının dışarıdan kazılan bir tünelle yapıldığını belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün Diyarbakır'da gerçekleşen patlamanın terör saldırısı olduğunu açıkladı. Soylu, Habertürk TV'de yaptığı açıklamada teröristlerin yerin altına tünel açıp patlayıcı yerleştirdiğini ve ardından bunu patlattığını kaydetti.

ŞEHİT SAYISI ÜÇE ÇIKMIŞTI

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde dün İl Emniyet Müdürlüğü ek birimlerinin yer aldığı, bakım-tamir atölyesinde bir panzerin tamiri sırasında patlama meydana gelmişti. AFAD ekiplerince bölgede yürütülen arama çalışmalarında bir polis memurunun cenazesine ulaşıldı, patlamada şehit olanların sayısı 3'e çıktı. Patlamada sivil personel Yunus Elaltunterin şehit düşmüş, cenazesi dün düzenlenen törenin ardından kentte toprağa verilmişti. Patlamada yaralanan bir sivil personel de gece hastanede yapılan müdahaleye rağmen şehit olmuştu.

Patlamada 31 kişi de yarlandı.