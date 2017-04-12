В Баку начал работу Caspian Energy Forum-2017

2017-04-12 09:52 | www.apa.az | 2

Как сообщает АПА-Экономикс, темами первой сессии форума являются: «Стимулирование бизнеса – приоритет государственной политики, перспективы развития экономики в условиях кризиса мировых рынков», «Роль Таможенного комитета в реформировании экономики Азербайджана», «Перспективы акционирования государственных предприятий», «Реформирование экономики, развитие качественной инфраструктуры – важный аспект производства конкурентоспособной экспортной продукции», «Усилия, направленные на стимулирование экспортных возможностей», «Работы в направлении поощрения экспорта и создаваемые возможности».

Председатель сессии: заместитель председателя Милли Меджлиса, председатель комитета по природным ресурсам, энергетике и окружающей среде Валех Алескеров. На форуме были показаны видео-обращение вице-президента Еврокомиссии по энергетическому союзу Мароша Шефчовича и обращение президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович к участникам Caspian Energy Forum–2017. Докладчики первой сессии - председатель таможенного комитета Айдын Алиев, председатель Государственного комитета по стандартизации, метрологии и патентам Рамиз Гасанов.

Темы первой второй сессии форума: «Реализация Южного газового коридора – основные стадии», «Основные месторождения азербайджанского сектора Каспия, первые итоги разведки перспективных площадей», «Развитие среднего и малого бизнеса в Азербайджане – основа конкурентоспособного рынка», «Проекты ИКТ сектора – инвестиционная привлекательность», «ЕБРР в финансировании возобновляемых источников энергии в на Кавказе и в Центральной Азии», Проекты возобновляемой энергетики, ветропарки, термальные солнечные станции, геотермальная и гидроэнергетика», «Транзитный потенциал Азербайджана». Председатель сессии: председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Зияд Самедзаде. Докладчики второй сессии: заместитель председателя Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии Джамиль Меликов, заместитель министра связи и высоких технологий Эльмир Велизаде, директор ЕБРР по энергетике по России, Центральной Азии Аида Ситдикова.