Режим прекращения огня был нарушен 116 раз

2017-04-12 10:05 | www.apa.az | 2

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 116 раз.



Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, армяне с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского и Иджеванского районах, в селах Айгепар, Мосесгех, Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района, Армении подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гызылхаджылы, Кемерли и на безымянных высотах Газахского района, Алибейли, Агдам, Мунджуглу, Агбулаг и Коханеби Товузского района и на безымянных высотах на территории Гядабейского района.



Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Сарыджалы, Мерзили, Шихлар, Баш Гервенд, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Горадиз, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли и Ашагы Вейселли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Физулинского и Джабраилского районов.