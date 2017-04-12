Назначен врио главы газового госконцерна Туркменистана

2017-04-12 10:18 | www.trend.az | 2

АШХАБАД /Trend/ - Временное исполнение обязанностей председателя госконцерна "Туркменгаз" возложено на заместителя председателя этого ведомства Мырата Арчаева, говорится в обнародованном в среду постановлении президента страны.

Ранее сообщалось, что занимавший должность главы госконцерна "Туркменгаз" Максат Бабаев был назначен вице-премьером, курирующим ТЭК.

Туркменистан - один из ключевых в Каспийском регионе поставщиков природного газа, осуществляющий поставки данного вида сырья в Китай и Иран.

"Туркменгаз" ведет разработку газовых и газоконденсатных месторождений; добычу газа и газового конденсата; производит переработку природного газа; транспортировку газа, газового конденсата и сжиженного газа; реализацию газа и продуктов его переработки на экспорт, а также внутри страны.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Натаван Эфендиева)