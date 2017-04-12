Марош Шефчович: "Южный газовый коридор" – жизненно важен для Европейского энергосоюза (версия 2)

2017-04-12 10:20 | www.trend.az | 2

(Первая версия опубликована в 09:58)

БАКУ /Trend/ - Проект "Южный газовый коридор" является жизненно важным элементом Европейского энергетического союза, сказал вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович в видеообращении к участникам IV международного форума Caspian Energy 2017, проходящего в среду в Баку.

"Работа Энергосоюза затрагивает не только наши отношения с государствами-членами ЕС, но и с нашими партнерами, важное место среди которых занимает Азербайджан", - добавил вице-президент.

Шевчович отметил, что ЕС уверен, что получит газ из Азербайджана в 2020 году, добавив, что Азербайджан очень важен с точки зрения энергетической диверсификации Европы.

По словам вице-президента, все контракты по проекту "Южный газовый коридор" уже подписаны, и строительные работы ведутся на всех проектных участках.

Этот прогресс является результатом не только усилий и обязательств всех вовлеченных сторон, но и благоприятной атмосферы, созданной для реализации этого проекта, сказал Шевчович.

Шевчович также отметил, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев всемерно поддерживает этот проект и лично принимает участие в этом процессе.

"Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проектов "Южного газового коридора". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства TANAP и ТАР.

(Авторы: Ляман Зейналова, Елена Косолапова)