В Товузе автомобиль врезался в дерево, 25-летний водитель погиб

2017-04-12 10:10 | www.apa.az | 2

Минувшей ночью в Центр управления при кризисных ситуациях МЧС поступила информация о том, что на территории города Говлар Товузского района водитель автомобиля марки ВАЗ потерял управление и врезался в дерево.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, на место происшествия прибыли спасатели государственной противопожарной службы. Тело водителя Исрафилова Садига Закир оглу (1992 г.р.) было извлечено из автомобиля. Операция завершилась в 03:15.