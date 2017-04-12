Тяжелая авария в Товузе: Есть погибший

2017-04-12 09:27 | www.oxu.az | 2

Сегодня ночью в Центр управления в кризисных ситуациях министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что в городе Говлар Товузского района автомобиль марки «ВАЗ» потерял управление и врезался в дерево на обочине дороги.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт МЧС, на место происшествия были привлечены спасатели министерства, которые извлекли из автомобиля тело водителя, Садига Исрафилова (1992 г.р.) и передали его по назначению. Операция была завершена в 03:15.

A.M.

