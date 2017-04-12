Stratfor: Москва работает над укреплением сотрудничества в области безопасности с Баку

2017-04-12 10:34 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Чтобы справится с последствиями серии террористических атак, совершенных недавно в России, Москва работает над укреплением сотрудничества в области безопасности с ближним зарубежьем, в частности с Азербайджаном, говорится в материале, опубликованном известным аналитическим американским центром Stratfor.

«С этой целью, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, возглавивший прибывшую в Азербайджан 10 апреля российскую делегацию, встретился с главой государственной службы национальной безопасности Азербайджана Генералом Мадатом Гулиевым и другими официальными лицами страны, ответственными за сферу безопасности. Патрушев и его азербайджанские коллеги обсудили углубление сотрудничества в области безопасности между Россией и Азербайджаном», - говорится в статье.

Азербайджан традиционно сохраняет нейтральную позицию, в том числе, когда речь заходит о вопросах безопасности, говорится в материале. В отличие от Армении (которая является союзником России с российской военной базой на территории), Азербайджан сохранял нейтралитет, в том числе, в отношениях с Россией, в течение многих лет, и поддерживал тесное военное сотрудничество с Турцией, говорится в статье.

Однако, гибкие политические подходы России к конфликту Азербайджана с Арменией из-за оккупированной азербайджанской территории Нагорного Карабаха, способствовало укреплению безопасности и военного сотрудничества между Москвой и Баку в последние месяцы, говорится в отчете. Азербайджан увеличил закупки оружия из России, а в ноябре две страны договорились о расширении военно-технического сотрудничества, говорится в статье.

Таким образом, политическая нестабильность в регионе дала Россию возможности расширить свое влияние во многих соседних странах, особенно когда речь идет о сотрудничестве в области безопасности, говорится в статье.

(Автор: Эльмира Таривердиева)