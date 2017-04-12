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Afganistan'da DEAŞ karakola saldırdı

2017-04-12 12:02 | www.trend.az | 0

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Afganistan'ın Cüzcan vilayetinde terör örgütü DEAŞ üyeleri bir karakola saldırdı.

Cüzcan Valiliği Sözcüsü Muhammad Reza Gafuri yaptığı açıklamada, DEAŞ üyelerinin, Derzab'ın Moğul köyündeki karakola saldırı düzenlediğini söyledi.

Gafuri, çıkan çatışmada 7 DEAŞ mensubunun öldürüldüğünü, 7'sinin de yaralandığını söyledi.

Öldürülen örgüt üyeleri içinde DEAŞ'ın bölge yöneticisinin de bulunduğu ifade edildi.

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